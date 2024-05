L’Atalanta vince l’Europa League

L’Atalanta batte il Bayer Leverkusen 3-0 nella finale di Dublino e vince l’Europa League 2024. Protagonista assoluto Lookman, autore di una tripletta. Per i bergamaschi è uno storico, primo successo nelle coppe europee.

“Straordinario il modo in cui l’abbiamo vinta, battendo squadre come lo Sporting ed il Liverpool, quando siamo andati lì loro erano primi in Premier”. Così il tecnico Gian Piero Gasperini. “E’ una grandissima soddisfazione dopo una prestazione memorabile – ha aggiunto l’allenatore dell’Atalanta – Il tridente? C’erano tutte le condizioni per giocare così, in una partita unica, che bisognava vincere. Senza ombra di dubbio è una coppa meritata, vincere l’Europa League è davvero una impresa per noi. Ci voleva un trofeo così prestigioso”.

A Bergamo migliaia di persone hanno festeggiato in piazza. Una festa iniziata al 16′ del primo tempo, poco dopo le 21.17, proseguita dieci minuti più tardi, alla mezz’ora della ripresa ed esplosa pochi minuti prima delle 23. Diecimila tifosi solo tra i due maxischermi in centro, alla Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto e in viale Papa Giovanni XXIII, lungo la strada verso la stazione ferroviaria, a pochi passi da Porta Nuova.