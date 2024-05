Frontale auto-pullman a Manerbio, morta una donna

Una donna di 64 anni è morta alla guida della sua auto che si è scontrata con un pullman dopo un tamponamento a catena. L’incidente è avvenuto sulla strada per Leno a Manerbio, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni è avvenuto un tamponamento tra due auto e il veicolo tamponato si è scontrato frontalmente contro un pullman che viaggiava in direzione opposta. La donna è morta sul colpo. Illesi i 20 passeggeri a bordo del bus. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza comunica che la 64enne è deceduta sul posto. Nessun grave trauma per il giovane che l’ha tamponata, portato per accertamenti in codice verde all’ospedale di Manerbio, mentre il conducente del pullman, un 50enne, ha riportato il trauma a una mano. Anche lui è stato portato a Manerbio. Sul posto sono intervenuti un’auto medica e un’auto infermieristica con due ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale