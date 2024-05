Il musical “Pagina 64” realizzato dalla generazione Z milanese arriva in città. Realizzato nel contesto di Genz Acting da ETS Oltre Generazioni, Pagina 64 è uno dei sei

progetti della rassegna Musicami promossa e finanziata da Fondazione di Comunità Milano

per trasformare Milano, nella primavera-estate 2024, in un palcoscenico dove portar diverse espressioni artistiche connesse al mondo del musical.

Sabato prossimo 25 maggio sarà in scena gratuitamente a Mosso, lo spazio inclusivo in zona Nolo, alle 17.

Due storie si muovono in parallelo, quella di Teresa e Vittorio, sposi del 1964 che cercano di

crearsi una famiglia e quella di Ginevra e Luca, coppia del 2024 che affronta la prima

convivenza e una gravidanza inaspettata. Le due storie, apparentemente distanti, sono

accomunate dallo stesso luogo. La casa dove si svolgono le due storie è infatti la medesima; inoltre tra i protagonisti c’è una connessione in più, che si scoprirà in un ricettario di Teresa, proprio a pagina 64…

Il musical “Pagina64” è un jukeboxe musicale realizzato nel contesto di Genz Acting. Il progetto è stato realizzato dall’associazione ETS Oltre Generazioni.

Il pubblico potrà accedere gratuitamente su prenotazione. Si può anche fare una donazione a favore di Oltre Generazioni e Fondo Focus Giovani di Fondazione di Comunità per offrire percorsi formativi e di inserimento lavorativo per i giovani.

Info e prenotazioni: oltregenerazioni.it/pagina-64