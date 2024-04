Avevano picchiato un uomo e l’avevano sfregiato in viso con una lattina dopo un banale diverbio. Per questo, i carabinieri di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere a carico di una 15enne, italiana, e un’albanese 17enne, per lesioni personali con deformazione permanente del viso. L’episodio risale al 28 dicembre in via Donna Prassede, nel capoluogo lombardo ai danni di un 31enne. All’aggressione avevano partecipato altre cinque coetanee. La baby gang aveva aggredito l’uomo con calci, pugni e aveva cercato di strangolarlo con una sciarpa. Poi lo sfregio. Altre due ragazze, oltre alle arrestate, sono state perquisite.

L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Milano Porta Magenta, con il supporto dei militari di Corsico, e si basa sulle indagini condotte dai carabinieri del Gratosoglio con l’analisi dei social network, testimonianze, individuazioni fotografiche, analisi dei controlli del territorio e visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza. È stato appurato che le ragazze appartengono a un gruppo attivo tra Rozzano e la periferia sud di Milano.