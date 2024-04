Il monologo di Scurati sarà letto in tutte le piazze d’Italia il 25 aprile

Il monologo di Antonio Scurati “sarà letto in tutte le piazze d’Italia, ci mancherebbe che non lo facessimo anche anche noi in piazza del Duomo. Su chi lo leggerà stiamo facendo un ragionamento con il sindaco Sala”. Lo ha detto Primo Minelli, presidente provinciale dell’ANPI, alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione del 25 Aprile a Milano.

Ecco il monologo letto dallo scrittore e giornalista in occasione del festival La Repubblica delle Idee a Napoli.

“Hanno fatto un errore clamoroso e spesso poi la toppa è peggio del buco. Mi pare veramente una sciocchezza”. Così il sindaco Giuseppe Sala ha commentato il ‘caso’ del monologo di Antonio Scurati in Rai. “Mi sembra veramente una sciocchezza, a volte sembra che vogliano farsi del male con le loro mani”, ha continuato Sala e a chi gli domandava se lo scrittore sarà a Milano il 25 aprile ha risposto: “Vediamo in questi giorni”.