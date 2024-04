Francobolli speciali per la mitica Vespa

Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato al Vespa Club d’Italia. Un’emissione congiunta insieme alle Poste della Repubblica di San Marino.

Il francobollo di Poste Italiane è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riproduce sullo sfondo di un lungomare, l’iconico ciclomotore Vespa. In alto, a destra, è riprodotto il logo utilizzato dal Vespa Club d’Italia, che promuove l’attività “vespistica” nelle sue molteplici forme, sportive, turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio legato alla mitica due ruote Piaggio e in questi giorni richiama migliaia di appassionati e curiosi ad un evento che si sviluppa in molteplici iniziative. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.

Vespa World Days 2024

L’emissione dei francobolli avviene proprio in occasione della maxi parata di Vespe a Pontedera. L’evento più atteso dei Vespa World Days 2024 non ha deluso le aspettative. La Vespa Parade, la grande parata di Vespa di ogni epoca, modello e colore, è stato un successo mai visto in settanta anni di edizioni del raduno mondiale Vespa. Sono state 15.000 le Vespa che, dal centro di Pontedera, hanno sfilato per le colline della provincia di Pisa per poi rientrare al Vespa Village, cuore della grande festa. Un numero mai visto, degno di figurare nel Guinness dei Primati. È stato un serpentone di Vespa, spettacolare, coloratissimo e lungo più di 15 chilometri, che ha riunito Vespisti arrivati da tutti i continenti per l’annuale raduno dei Vespa Club di tutto il mondo.