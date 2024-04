MILANO (ITALPRESS) – Ploom ha scelto la Milano Design Week per lanciare la Special Edition Red del proprio dispositivo a tabacco riscaldato. Una nuova collezione in edizione limitata creata in collaborazione con il designer francese di fama internazionale Ora Ito e celebrata con un’esperienza immersiva aperta esclusivamente ai consumatori adulti.

col/fsc/gtr