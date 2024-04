Tre incidenti sul lavoro in Lombardia: un morto e due feriti gravi

E’ caduto mentre stava lavorando, nel pomeriggio, da un edificio in ristrutturazione ed è morto. E’ accaduto in un cantiere di Asola, centro del Mantovano in via Nazario Sauro. Il lavoratore – rende noto il 118 – aveva 55 anni. Dai primi accertamenti, è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è deceduto all’istante.

Un operaio, di 62 anni, è rimasto ferito a Milano dopo essere caduto da un altezze di circa due metri, atterrando su una pila di materiale ferroso, oggi pomeriggio, in un cantiere di via Ambrogio Binda. Il lavoratore, soccorso grazie alla telefonata di chi ha assistito alla scena, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano con vari traumi e in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Al vaglio la dinamica dell’incidente sul lavoro.

Un lavoratore, di 67 anni, è rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto oggi pomeriggio, verso le 15.30, in un magazzino di Zavattarello (Pavia), nell’area collinare dell’Oltrepò Pavese. Per cause ancora da chiarire, l’uomo è caduto a terra da una scala, da un’altezza di circa 3 metri. E’ stato subito soccorso dagli operatori del 118, che gli hanno diagnosticato traumi al torace, all’addome e alla schiena. Immediato il trasporto in elicottero all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), dove si trova attualmente sotto osservazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici di Ats Pavia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.