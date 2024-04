Scala, Ortombina è il nuovo sovrintendente

Fortunato Ortombina sarà il nuovo sovrintendente della Scala. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il cda che ha votato la nomina. Ortombina, attuale guida della Fenice di Venezia, sarà sovrintendente designato dal primo settembre di quest’anno. L’attuale sovrintendente Dominique Meyer resterà in carica fino al primo agosto 2025. Rimarrà in carica fino al 2026 il direttore musicale Riccardo Chailly, quando è previsto l’arrivo di Daniele Gatti.

“Abbiamo fatto tutto per il bene della Scala, per la dignità e la correttezza”: ha sottolineato il sindaco Sala. Si chiude così una vicenda andata avanti mesi con una serie di colpi di scena. Tutti i protagonisti, ha assicurato Sala, hanno come primo obiettivo ‘il bene del teatro”.