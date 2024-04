Crollo ponte di Annone, assolto un dirigente Anas

Si è concluso in Corte d’Appello a Milano con un’assoluzione e la riduzione di pena per gli altri due imputati il processo di secondo grado per il crollo del ponte di Annone Brianza (Lecco). La tragedia era avvenuta i 16 ottobre 2016 e costò la vita a un automobilista, Claudio Bertini, 68 anni, di Civate (Lecco). Pesantissimi i danni materiali e per la viabilità della Superstrada 36 Milano-Lecco. La Corte d’Appello ha assolto Giovanni Salvatore, dirigente Anas e responsabile della statale 36 (condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi), e ha ridotto a un anno e 4 mesi la pena, sospesa e con la non menzione, per Andrea Sesana, funzionario del settore viabilità della Provincia di Lecco (tre anni in primo grado), e ridotto anche la condanna per Angelo Valsecchi, all’epoca dei fatti dirigente della Provincia di Lecco. Quest’ultimo in primo grado era stato condannato a 3 anni e 8 mesi. Ora la pena è stata ridotta a un anno e 8 mesi.