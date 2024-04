Bimbi maltrattati in asilo nido di Milano, arrestata una maestra

Grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno 10 bambini di pochi mesi e meno di un anno. Maltrattamenti quotidiani, messi a verbale da tre educatrici, che hanno portato all’arresto con l’accusa di “maltrattamenti aggravati” una maestra-educatrice di 45 anni di un asilo nido comunale di Milano. La donna, che sarà interrogata domani dal giudice, viene descritta nel provvedimento come priva “di empatia” e con uno stato d’animo di “costante livore e rabbia” verso i piccoli. Nel provvedimento del gip sono descritti i maltrattamenti, dal 7 febbraio al primo marzo, registrati dalle microcamere degli investigatori. Tra le condotte segnalate quella di non dare ai bambini da bere, perché altrimenti sarebbe stata costretta a cambiarli. Di un piccolo che aveva avuto problemi avrebbe detto, stando ad un verbale di un’educatrice, che “era meglio se ci rimaneva in terapia intensiva”.