Salvini: “Senza Bossi non saremmo qui”

“Io non c’ero 40 anni fa, sono del 1973 e ho fatto la prima tessera nel ’90. Ringrazio colui che tutto ha cominciato. Senza Umberto Bossi non saremmo qui e milioni di italiani non parlerebbero di libertà”. Così Matteo Salvini alla festa della Lega a Varese, per i 40 anni del partito. Assente il fondatore Umberto Bossi, dopo le stoccate lanciate da Gemonio al segretario Matteo Salvini. “Io sono in Lega da 30 anni e sono abituato alle telefonate notturne e diurne di insulto e di polemica di Umberto Bossi, quindi mi servono per capire e migliorare”. Così Salvini, parlando a margine della festa. “Bossi lo avevo invitato oggi – ha aggiunto replicando a chi chiedeva se lo aveva sentito – ha fatto altre scelte, ma va bene così. Bossi può dire quello che vuole, per me sono sempre consigli utili”.