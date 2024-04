Ipocondriaco gira ospedali in Italia per non pagare gli esami

Un uomo ipocondriaco di 55 anni, originario del Veneto, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per sostituzione di persona. Le indagini sono partite dopo il suo ultimo ricovero all’ospedale Caltagirone di Catania, dove l’uomo è stato riconosciuto dal personale medico di un altro ospedale, il Cannizzaro (che lavora e fa turni anche al Caltagirone) dove era stato ricoverato nell’ottobre del 2023. L’uomo in entrambi i casi era stato ricoverato in Neurologia. Il 55enne, convinto di avere una grave malattia e per ripetere continuatamente esami e visite mediche gratuite, fingeva di essere malato facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo sempre false generalità. La Polizia ha verificato che l’uomo è stato denunciato per aver fornito false generalità per usufruire gratuitamente di prestazioni sanitarie negli ospedali di Grosseto, Chieti, Venezia, Parma e Cremona.