Hanno aggredito un gruppo di giovani e hanno rapinato uno di loro, portandogli via portafogli e cellulare. Per questo motivo, un 18enne e un 20enne sono stati arrestati dalla polizia, mentre sono al vaglio le posizioni di due minorenni. La rapina è avvenuta la notte scorsa a Monza. A quanto emerso, la baby gang, composta da ragazzi di origine sudamericana, ha accerchiato un giovane che stava camminando poco distante dai suoi amici. Dopo essere stato spintonato, il ragazzo è stato rapinato del telefonino e del portafogli e i suoi due amici, che erano intervenuti per difenderlo, sono stati picchiati. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Monza, chiamati da un’amica degli aggrediti, e due ambulanze. Due dei tre giovani aggrediti sono stati accompagnati al pronto soccorso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sono stati medicati per contusioni e dimessi. Poco dopo gli agenti hanno fermato i primi due presunti responsabili delle aggressioni, uno dei quali con precedenti sempre per rapina, che sono stati arrestati e portati in carcere a Monza. Sui due minorenni, un ragazzo ed una ragazza, sono in corso accertamenti