Open Day al gattile e canile di Milano

Il Parco rifugio canile e gattile di Milano in via privata Aquila 81, sarà straordinariamente aperto per visite e appuntamenti dedicati ad adulti e bambini. Dalle 10 alle 18 i bambini potranno fare conoscenza degli ospiti a quattro zampe della struttura comunale oltre a poter fare delle visite guidate di mezz’ora accompagnati dagli operatori. Inoltre dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17 sono previste due sessioni (su prenotazione) di lezioni per conseguire il patentino per i bambini, attraverso un’attività formativa realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di Milano. Alle ore 17 infine ci saranno varie attività di interazioni con i cani della struttura.