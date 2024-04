Bossi, alla Lega serve un nuovo leader

“Alla Lega serve un nuovo leader. Serve un nuovo leader che vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale. Se Giorgetti potrebbe sostituire Salvini? Giorgetti è uno bravo, ma non dico niente se no lo massacrano”. Umberto Bossi, fondatore del Carroccio, ci va giù pesante e sconfessa di fatto Matteo Salvini. Bossi si è espresso così in occasione dei 40 anni dalla fondazione del partito, oggi a Gemonio (Varese). “Se la base non approva i programmi, non vai da nessuna parte. Diventa una bolla di sapone”, ha aggiunto il “senatùr”.