C’è la Design Week e Sala vuole appiedare i milanesi

A Milano è in arrivo la Design Week che si tiene in occasione del Salone del Mobile e il sindaco Sala lancia un appello ai cittadini a lasciare a casa l’auto. Anzi, nella sua diretta Instragram “Cose in Comune”, il primo cittadino rincara la dose affermando che “chi non lo può proprio fare (lasciare a casa l’auto) accetti di stare nel traffico e sappia che non crea un servizio alla città”. Quindi secondo il sindaco, se prendete l’auto perché avete il “vizio” di recarvi a lavoro durante la Design Week e rimanete bloccati nel traffico, ve la siete cercata. Beppe Sala ha poi concluso parlando delle occasioni di sperimentazione sulla pedonalizzazione temporanea durante la settimana del design di alcune vie, che in alcuni casi è diventata permanente. “L’anno scorso abbiamo chiuso via Durini (zona San Babila) e il municipio 1 di Milano ha deciso di rendere permanente questa cosa” ha detto il sindaco, aggiungendo che “replicheremo l’idea di alcune strada chiuse per la Design Week come a Brera un tratto di via Solferino e tutta via Tortona. Non so se saranno pedonalizzate in futuro”.