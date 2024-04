Colesterolo e pressione, test gratis in farmacia per tutto aprile

Per tutto il mese di aprile nelle 66 farmacie BENU di Milano e provincia i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente ai test di glicemia e colesterolo e farsi misurazione della pressione. L’iniziativa è stata presentata da Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute e da Arianna Furia, dirigente di Phoenix Pharma Italia nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in via Mario Morgantini in una farmacia del gruppo. I test proposti, prenotabili tramite App Lloyds o contattando direttamente la farmacia di riferimento, sono relativi ad aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. “Abbiamo scelto di celebrare nuovamente la Giornata mondiale della Salute, con un gesto concreto di attenzione verso l’intera popolazione, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione. Lo scorso anno abbiamo realizzato oltre 41.000 test gratuiti, fra i mesi di aprile e settembre, nelle nostre farmacie. – ha spiegato Arianna Furia – Crediamo si tratti di dati importanti, che testimoniano nei fatti l’adesione della cittadinanza e ci motivano a proseguire su questo cammino, oggi e per il futuro”. Per l’assessore Bertolé “il welfare di prossimità su cui stiamo lavorando individua nelle farmacie un importante punto di riferimento. La diffusione capillare in città e la presenza quotidiana di professionisti della salute a disposizione di cittadini e cittadine le rendono, infatti, un presidio imprescindibile in ogni quartiere”.

Nel video Arianna Furia di PHOENIX Pharma Italia e l’assessore al Welfare del Comune di Milano Lamberto Bertolè.