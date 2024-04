‘Ma la notte no…’, nuovo sciopero dei vigili di Milano

Prosegue la mobilitazione della Polizia locale di Milano che ha indetto un nuovo sciopero per la giornata del 22 aprile e un conseguente blocco degli straordinari dal 19 al 22 aprile. Lo hanno comunicato in una nota le organizzazioni sindacali Uil, Cse, Sulpl e Usb. I sindacati dei vigili avevano proclamato uno sciopero per ieri, che però é stato differito dal prefetto perché in città si è svolta una maratona e la mobilitazione avrebbe creato troppi disagi. I sindacati proseguono la loro battaglia contro la decisione del Comune di riorganizzare il corpo e in particolare di aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte.