Ultraleggero precipita nel Pavese, morto un uomo di 73 anni

Un velivolo ultraleggero è caduto nel primo pomeriggio, poco dopo le 13, a Golferenzo (Pavia), sulle colline dell’Oltrepò Pavese. L’uomo di 73 anni che era ai comandi, Gianbattista Intini, è morto sul colpo. Il velivolo è precipitato in un vigneto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso del 73enne, e i vigili del fuoco. L’incidente si è verificato nell’area collinare vicina al confine con la provincia di Piacenza. I carabinieri hanno avviato accertamenti per stabilire le cause della caduta dell’ultraleggero.