Riaperto il passo del Foscagno, Livigno non è più isolata

E’ stata riaperta questa mattina la strada statale 301 “Del Foscagno” a Valdidentro ( in provincia di Sondrio) precedentemente chiusa, tra i km 15 e 26, a causa delle intense nevicate. Lo comunica Anas. Livigno non è più isolata dal resto della regione. La via di collegamento che transita dal passo era stata chiusa ieri per le forti nevicate caratterizzate anche da piccole slavina che non rendevano sicuro il percorso.