Rubavano profumi nella ditta in cui lavoravano, arrestati

Hanno rubato numerose confezioni di profumi dalla ditta in cui lavoravano. I carabinieri hanno arrestato due egiziani di 24 anni, incensurati, dipendenti di una ditta di Cavenago Brianza attiva nel settore della produzione e distribuzione di profumi da uomo e da donna per conto di noti marchi presenti sul mercato internazionale.

L’indagine è partita dalla segnalazione dei titolari dell’azienda che sospettavano furti tra i dipendenti.

I carabinieri si sono nascosti all’interno dell’azienda e hanno effettuato un’attività di osservazione e individuato due operai che, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, si stavano allontanando con due zaini pieni e pesanti. A questo punto, il personale appostato all’esterno del capannone ha pedinato i due sospettati, che nel frattempo si erano allontanati insieme ad altri colleghi a bordo di un’auto, e ha disposto un controllo. Sono stati quindi trovati i due zaini contenenti complessivamente 62 confezioni di profumi ancora sigillate, per un valore di mercato di circa 6 mila euro. La successiva perquisizione eseguita presso la loro abitazione ha consentito di trovare decine di altre confezioni di prodotti. L’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 18 mila euro, è stata riconosciuta dai titolari della ditta ed è stata loro restituita. I due operai egiziani sono stati arrestati per

furto aggravato e denunciati per il reato di ricettazione. Il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo a carico di entrambi l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria