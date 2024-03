Sala: “Sia un 25 aprile coeso e di pace”

Your browser does not support the video tag.

“Il 25 aprile quest’anno è più importante che mai perché dobbiamo guardare avanti. Faccio un grande appello perché questo 25 aprile sia particolare, con tanta gente in pace e coesa. Non posso che dire a tutti quelli che parteciperanno che il successo della manifestazione ed essere uniti oggi è importante. Se dovessimo rischiare di coprire il senso del 25 aprile, perché il tema è la contrapposizione o le polemiche sulla Brigata ebraica, facciamo un autogol quindi spero proprio di no”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’incontro ‘Lo sciopero del 1944. Alle radici della Carta Costituzionale’ in merito alle prossime celebrazioni del 25 aprile. “Apprezzo in particolare l’appello de ‘il Manifesto’, fatto nel modo giusto” ha commentato. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2024/03/Sala-su-25-aprile-28.03.mp4