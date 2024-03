Gambizzato per strada a Varese, grave un uomo di 39 anni

Un uomo di 39 anni è stato colpito da due colpi d’arma da fuoco per strada a Varese, in via Walder zona di Biumo Inferiore. E’ accaduto poco prima delle 16. Il 39enne è stato ferito al bacino e a una gamba: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso ma non è ritenuto in imminente pericolo di vita. Il ferimento presenta ancora molti aspetti da chiarire. L’uomo, infatti, avrebbe spiegato di non sapere chi gli abbia sparato e nemmeno il perché dell’aggressione. Gli investigatori della Questua di Varese stanno ricostruendo l’episodio. In via Walder sono intervenuti gli agenti delle Volanti, la Squadra Mobile e i tecnici della scientifica per i rilievi del caso. Al vaglio testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza. Molto dipenderà anche dalla volontà del ferito, di cittadinanza italiana, di collaborare una volta in grado di essere sentito in modo approfondito.