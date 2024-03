Milano, ruba cellulare ad un ragazzo e chiede un “riscatto” per restituirlo

Una donna ha chiesto aiuto agli agenti in pattuglia a Milano, in zona via Candiani raccontando che nel primo pomeriggio era stato rubato al figlio il telefono cellulare mentre tornava a casa da scuola. Poco prima la donna aveva provato a contattare il numero del figlio e le aveva risposto uno sconosciuto dal forte accento straniero che le aveva chiesto 300 euro per la restituzione del telefono. Mentre si recava all’appuntamento per il recupero dell’apparecchio, ormai pronta a versare la somma richiesta, la donna ha incontrato la pattuglia e ha deciso di chiedere aiuto agli agenti della Polizia locale. Gli agenti si sono subito mossi, ricontattando il malvivente con un pretesto, e hanno riorganizzato l’incontro. Una volta arrivati sul luogo concordato, l’uomo ha fermato il veicolo dal quale è sceso uno degli agenti fingendosi il marito della vittima, gli ha mostrato il cellulare e gli ha chiesto il denaro per restituirlo. A quel punto gli altri agenti, che si erano appostati nelle vicinanze, si sono qualificati e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato per tentata estorsione e indagato anche per ricettazione.