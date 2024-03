Bollate (MI), due minori arrestati per rapina e tentato omicidio

Il 2 febbraio scorso alle 23, nel sottopasso della Stazione Ferroviaria FNM Bollate Centro, hanno tentato di rapinare di soldi e telefono uno studente indiano in città per l’Erasmus e lo hanno accoltellato alla schiena dopo il tentativo di fuga. La vittima, in gravi condizioni per un’emorragia interna, venne ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale Niguarda di Milano. Martedì scorso i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato due minorenni italiani, uno 16enne e un 17enne, gravemente indiziati dell’aggressione e della rapina aggravata e, uno di loro, è anche indagato per tentato omicidio e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere. Gli investigatori, grazie alle testimonianze raccolte, alla visione di immagini del sistema di videosorveglianza affiancati alle attività tradizionali di controllo del territorio, hanno ricostruito la dinamica dell’evento, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza. I militari hanno anche perquisito sia le abitazioni dei due arrestati e del terzo componente del gruppo, anche lui minorenne e gravemente indiziato e hanno rinvenuto gli stessi indumenti utilizzati da tutti e tre per compiere la tentata rapina. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto la custodia la carcere Beccaria per i due arrestati.