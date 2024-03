StraMilano e cresimandi, il Prefetto differisce lo sciopero della Polizia Locale

Niente da fare, lo sciopero previsto questa domenica della Polizia Locale, proclamato per l’intera giornata dalle organizzazioni sindacali UILFPL, CSE-FLPL SULPL e USB, è stato differito a nuova data. Lo ha deciso il prefetto Claudio Sgaraglia, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in Prefettura lo scorso 19 marzo, tra i sindacati e il Comune di Milano, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza in una giornata in cui la città di Milano sarà interessata, in orario mattutino, dallo svolgimento della 51ͣ edizione della manifestazione podistica ‘Stramilano 2024’, alla quale si prevede parteciperanno 60mila persone, nonché, in orario pomeridiano, dall’incontro di 50mila cresimandi con l’arcivescovo di Milano presso lo Stadio di San Siro”, spiega la prefettura. Non è la prima volta che gli scioperi dei ghisa vengono differiti. Infatti, il 7 dicembre, giorno della Prima della Scala, l’agitazione era stata spostata al 14 gennaio. Il 20 febbraio il differimento era scattato invece per la concomitanza con la gara di Champions tra Inter e Atletico.