Vicina la candidatura di Letizia Moratti alle Europee

Si va verso una candidatura di Letizia Moratti con Forza Italia alle prossime elezioni europee. Una possibilità di cui si è discusso molto nelle ultime settimane, con diversi esponenti azzurri che, anche pubblicamente, avevano caldeggiato una corsa dell’ex sindaca di Milano. L’ufficialità ancora non c’è ma probabilmente arriverà sabato, quando all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si terrà una conferenza stampa a cui parteciperà la stessa Moratti, che in questi mesi ha ricoperto il ruolo di presidente della Consulta di Forza Italia, e il segretario azzurro Antonio Tajani. Moratti con, tutta probabilità, sarà candidata nella circoscrizione Nord Ovest, che oltre alla Lombardia comprende anche la Valle d’Aosta, la Liguria e il Piemonte. Non è ancora chiaro se la Moratti sarà capolista: dipende molto dalla scelta del segretario nazionale Antonio Tajani che non ha ancora deciso se candidarsi o meno in Europa.