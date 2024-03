Al piano di manutenzione delle strade il Comune destina 20 mln l’anno e per il 2024 cercherà di incrementare i fondi nonostante le difficoltà di bilancio. Lo ha riferito il sindaco Giuseppe Sala nel live social su Instagram ‘Cose in Comune’, dedicato stamane alla questione delle buche nelle strade, tema al centro di polemiche nelle ultime settimane. “Ci mettiamo 20 mln all’anno. Questo è stato per il 2022 e 20 mln anche nel 2023. Nel budget 2024 abbiamo rimesso 20 mln. In funzione della problematica che è successa quest’ anno cercheremo di incrementare, ma non è una questione di volontà, ma di fare quadrare il bilancio”, ha detto Sala che ha poi ricordato: “Per esempio quest’anno nella presentazione del bilancio al Consiglio comunale ho chiesto di risparmiare tutto il risparmiabile su questioni non obbligatorie, un piccolo esempio è il concerto di Capodanno che vale 1 mln di euro, e di far crescere di una quindicina di milioni la spesa per il Welfare perché vediamo la popolazione più in difficoltà”. “Quindi – ha proseguito – l’ammontare che mettiamo sulla manutenzione strade è una parte di quest’opera di quadratura del bilancio che diventa sempre più difficile da fare, ma che evidentemente facciamo”. “La ‘pianta dei soldi’ nessuno di noi l’ha ancora trovata – ha aggiunto ancora – è evidente che problemi di conti ci sono, ma all’interno di queste problematica, vista la situazione cercheremo di incrementare di un po’ la spesa per la manutenzione delle strade”. Il sindaco ha anche spiegato che abitualmente il piano di manutenzione delle strade viene fatto a dicembre per l’anno seguente: “Quest’anno dobbiamo intervenire su 330 strade”, ha detto.

Gli interventi previsti per il 2024 nel piano annuale di manutenzione straordinaria delle strade del Comune sono 330, ha riferito il sindaco. A Milano, ha ricordato ci sono “4 mila strade, significano 2 mila km più o meno e di questi 270 sono interessati da binari tranviari”. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria “si parte molto lenti a gennaio e febbraio e si va a crescere” quindi la maggior parte degli interventi, circa 270, saranno realizzati da maggio in avanti. Tra i lavori in previsione ad esempio ci sono quelli per via Coni Zugna, piazza Medaglie d’Oro, via Porpora, corso Indipendenza, via Omero e via Giambellino. E da qui all’estate ci saranno interventi anche su viale Sarca, via Farini e corso Genova, mentre lavori sono in corso in via Lancetti. Il sindaco ha ricordato che è possibile segnalare i problemi relativi a buche o in generale alla manutenzione delle strade scrivendo alla mail manutenzionestrade@comune.milano.it e che ci sono “moltissime segnalazioni nella Zona 9. “E’ una parte della città che ha problemi particolari – ha detto – ci andrò anche oggi. Da adesso a settembre abbiamo previsto 65 rifacimenti strade”.