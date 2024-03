Identità di vedute sulla sostenibilità ambientale e sulle scelte virtuose che possono diventare opportunità in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. E, ancora, coinvolgimento di aziende di piccole dimensioni che possono diventare protagoniste e farsi conoscere partecipando come ‘micro-sponsor’ a un evento internazionale come i Giochi Olimpici invernali. Questi i temi affrontati dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006, ‘inventore’ del ‘microcredito’ in Bangladesh. Al momento di lavoro, organizzato negli uffici della Presidenza a Palazzo Lombardia, hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, Claudia Terzi, e il sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali e Europee, Raffaele Cattaneo.

“Abbiamo parlato di un nuovo tipo di Olimpiadi – ha commentato Fontana – che coinvolgano anche i piccoli e piccolissimi micro-imprenditori non solo per la realizzazione di un grande evento che si protrarrà per i 15 giorni di gare ma anche nel periodo antecedente e successivo Milano Cortina 2026”. “Dal premio Nobel Yunus sono giunte idee molte interessanti – ha concluso il governatore Fontana – e sono certo le realizzeremo”. “Le Olimpiadi – ha spiegato Muhammad Yunus – possono avere anche un orientamento al sociale e non solo al business e all’enterteinment: l’obiettivo, considerato che lo sport è anche un grande catalizzatore per il sociale, è renderle accessibile a tutti”.