Codice della strada, centinaia di chiamate di protesta alla Camera dei Deputati

Centinaia di telefonate da tutta Italia alla Camera dei deputati per chiedere di mettere ‘in pausa’ il codice della strada e riscriverlo insieme ai familiari delle vittime, che la scorsa settimana hanno rivolto un appello, in un video diventato virale, alla presidente Giorgia Meloni. E’ quanto rendono noto gli attivisti della mobilità sostenibile. Le telefonate effettuate – spiegano gli organizzatori – sono state oltre 300 in appena un’ora: da tutta Italia le persone si stanno rivolgendo ai capigruppo di maggioranza alla Camera, che già oggi dovrebbe riprendere la votazione sul nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini e criticato dalle associazioni dei familiari delle vittime, con mobilitazioni che stanno interessando tutta Italia. “E’ uno strumento di mobilitazione – sottolineano – che viene utilizzato per la prima volta in Italia: così tante persone che aderiscono subito dimostrano che la preoccupazione per il nuovo codice della strada è molto alta”