Il padre di un giovane calciatore nordafricano della squadra under 16 dell’Oltrepo, in provincia di Pavia, ha chiamato i carabinieri dopo che suo figlio, in campo per la partita contro l’Albuzzano, è stato offeso con frasi razziste. E’ successo ieri ad Albuzzano (Pavia), come racconta il quotidiano “La Provincia Pavese”. Per i dirigenti della squadra locale si sarebbe trattato di semplici battibecchi. Diversa la versione di alcuni sostenitori della formazione ospite, secondo i quali gli insulti razzisti sarebbero stati rivolti contro due giovani, di origine nordafricana, che giocano nell’Oltrepo. Qualcuno avrebbe anche urlato frasi del tipo “Tornatene a casa”. Una situazione che ha indotto il padre di uno dai due ragazzi a chiamare i carabinieri. L’arbitro ha sospeso la partita per alcuni minuti, ma poi è riuscito a condurla a termine (ha vinto l’Albuzzano 1-0). I militari, giunti sul posto, hanno identificato i protagonisti della vicenda. Al momento non sono stati presi provvedimenti. Del caso potrebbe occuparsi anche la giustizia sportiva.