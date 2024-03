Delpini contro lo stadio a San Donato: troppo vicino all’Abbazia di Chiaravalle

Your browser does not support the video tag.

“Non ho un pensiero però certamente credo che vada molto approfondito l’impatto. Ecco, è chiaro che chi ha bisogno e diritto di divertirsi, di praticare il calcio e di renderlo praticabile deve trovare le condizioni adatte, ma questo non dà diritto a praticare qualunque azione, soprattutto in certi ambienti che hanno una certa delicatezza”. Lo ha detto all’agenzia di stampa Mianews l’arcivescovo Mario Delpini, interpellato a margine di un incontro con gli studenti del Collegio San Carlo in occasione della Giornata nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, in merito al progetto di edificazione del nuovo stadio del Milan a San Donato e alle proteste della comunità dell’Abbazia di Chiaravalle per la vicinanza dell’impianto, supportata anche da una petizione.