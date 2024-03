Milano, anziana e Polizia “raggirano” un truffatore e lo arrestano

Ennesimo tentativo di truffa verso le persone anziane questa volta però, il truffatore è stato “raggirato” dalla sua vittima che lo ha fatto arrestare dalla Polizia. La truffa è una delle più diffuse, l’anziana era stata contatta telefonicamente dicendole che il figlio aveva investito una donna e per evitare l’arresto la cauzione era di quasi 15mila euro. Il truffatore, 41 anni con precedenti, fingendosi un militare dell’arma si era anche premurato di sapere se in casa ci fosse il marito e aveva detto alla donna di mandarlo alla caserma dei carabinieri di Moscova per firmare degli atti, in modo che la donna rimanesse sola. La signora, 72 anni, aveva fiutato l’inganno e facendo credere all’uomo di seguire le proprie istruzioni aveva chiamato prima il figlio e poi la Polizia, a questo punto insieme agli agenti hanno organizzato la trappola per l’uomo. Il marito della donna è uscito effettivamente di casa mentre la signora, dicendo all’uomo che non poteva scendere in strada, ha calato uno zaino contente i gioielli. A quel punto i poliziotti della Questura di Milano, appostati in zona di cui uno in casa insieme alla donna, sono intervenuti arrestando l’uomo in flagranza di reato.