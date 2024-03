Zittita durante la commissione da un consigliere di minoranza: “Vai al parco con i tuoi figli”

“Vai al parchetto coi tuoi figli, che ca..o dici, vergognati. Non fare la moralista con me. Vai al parchetto con i figli”. Lo ha detto, urlando, il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico alla consigliera del Pd Alice Arienta, durante la commissione consiliare online di Milano, dedicata alla discussione sul Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione Milano.

Inizialmente c’è stato un piccolo battibecco tra il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico e la consigliera del Pd Alice Arienta. Il presidente della commissione Mauro Orso ha quindi chiesto di abbassare i toni e spiegato che chi voleva fare osservazioni sul regolamento poteva scriverlo nella chat dedicata della commissione. De Chirico ha ripreso la parola dicendo, ‘sto guidando in autostrada e non posso scrivere devo andare a schiantarmi?’ Così Arienta lo ha ripreso “ti fermi, perché se un consigliere segue le Commissioni si ferma e non guida mentre le segue”. Ma questa frase ha scatenato la reazione dell’esponente di Forza Italia, che ha iniziato a insultare la collega urlandole, “vai al parchetto coi tuoi figli, che ca..o dici, vergognati. Non fare la moralista con me. Vai al parchetto con i figli”. Così é stato tolto l’audio al consigliere.