Molesta delle pazienti, medico del lavoro ai domiciliari

Un medico del lavoro di Crema è stato arrestato con l’accusa di aver molestato quattro pazienti durante le visite per l’idoneità. L’indagine è partita dopo che le quattro donne, tutte dipendenti della stessa azienda, si sono confrontate tra loro concludendo di essere state visitate in un modo non necessario ai fini dell’accertamento e quindi hanno sporto denuncia ai carabinieri di Crema. Il Gip di Cremona ha disposto gli arresti domiciliari per il medico con l’ipotesi di violenza sessuale, tenuto anche conto che in quel momento il professionista rivestiva, nell’esercizio delle sue funzioni, la figura di incaricato di pubblico servizio. Il giudice ha inoltre sottolineato “l’insidiosità, la ripetitività e la sistematicità” della condotta del medico, ritenuta “particolarmente subdola” ed evidenziato la possibilità di reiterazione del reato.