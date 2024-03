Abbandonato due volte in 5 giorni, denunciata la madre e una sua amica

I Carabinieri hanno identificato la madre del neonato abbandonato lo scorso febbraio in un androne di una palazzina popolare di via degli Apuli a Milano, si tratta di una 17enne. I militari della Stazione di San Cristoforo hanno hanno individuato anche un’ amica di 19 anni, la quale avrebbe detto di aver aiutato a far partorire l’amica in un bagno di un supermarket e di aver poi pulito per non lasciare tracce. Da quanto emerso il piccolo sarebbe stato abbandonato due volte: la prima appena nato sperando che venisse accolto da una famiglia di cui si fidavano. Accolto da una famiglia diversa da quella “scelta” la 19enne è andata a rivendicare il neonato per poi abbandonarlo una secondo volta, lasciandolo davanti la porta di un uomo egiziano di cui si fidavano. Proprio quest’ultimo, trovando il piccolo fuori dalla porta di casa insieme ad un foglio con scritto in arabo che la madre era morta, aveva dato l’allarme. Il bambino è stato inserito nella procedura di adozione e ha già trovato una coppia disposta a prendersene cura. Intanto, sia la madre naturale che l’amica sono state denunciate per abbandono di minore. La 17enne, la quale è riuscita a tenere nascosta la gravidanza alla famiglia, è ora affidata ai servizi sociali e sta seguendo un percorso psicologico.