Mint Vero Volley Monza ad un passo dalla semifinale play-off

Di Eleonora Rovelli

I ragazzi di coach Eccheli fanno la voce grossa e vincono anche gara 2 per 3-1 contro Cucine Lube Civitanova; i monzesi vedono sempre più vicino l’obiettivo della semifinale play-off. Tutto da rifare, invece, per Allianz Milano che dopo aver vinto gara 1, esce sconfitta da gara 2 per 3-1 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Per quanto riguarda il volley femminile, si avvicina la conclusione del girone di ritorno che darà poi il via ai play-off. Uyba Volley Busto Arsizio è ad un passo dalla salvezza, le farfalle vincono in rimonta 3-1 lo scontro diretto con Volley Bergamo 1991; Allianz Vero Volley Milano conquista tre punti importanti in chiave classifica vincendo davanti al pubblico di casa per 3-0 contro Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; infine, anche Trasportipesanti Casalmaggiore sorride dopo la vittoria per 3-1 contro Wash4green Pinerolo.