Buche, Sala: colpa della pioggia ma bisogna fare meglio

“Il problema c’è, è evidente, ed è chiaramente legato alle questioni meteo: mi segnalavano che a febbraio di quest’anno i millimetri di pioggia che sono caduti sono 20 volte quelli dell’anno precedente”. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della premiazione dei Comuni italiani plastic free, in merito alla questione dello stato di manutenzione e delle buche nelle strade. Sala ha spiegato che stamani ha svolto un sopralluogo per monitorare la situazione delle buche, in particolare in via Lancetti: “Soprattutto ho incontrato i responsabili di MM e del Comune. In questo momento abbiamo triplicato il numero delle ore di lavoro ricorrendo soprattutto a imprese esterne gestite da MM, però è evidente che finché non smette di piovere, cosa che dovrebbe avvenire martedì, non è semplice fare interventi molto incisivi”. “Questo – ha aggiunto riguardo al meteo – non è un scusante, bisogna fare meglio, però il problema nasce da quello. Adesso appena smette di piovere intensificheremo ancora di più lo sforzo”.