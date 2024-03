Rapina una farmacia con la maschera di Mangiafuoco, arrestato

Your browser does not support the video tag.

È entrato in farmacia con una maschera di “mangiafuoco” e la pistola in pugno. Ha terrorizzato le farmaciste, per poi svaligiare la cassa. È accaduto sabato scorso a Villasanta in provincia di Monza. Il rapinatore, italiano di 49 anni residente in Brianza, è stato arrestato dai carabinieri dopo una breve indagine. I militari hanno notato alla stazione ferroviaria un uomo seduto su una panchina che, alla vista delle forze dell’ordine, si è disfatto frettolosamente di un oggetto. Il gesto è stato notato dai carabinieri che hanno visto anche un tatuaggio sul dorso di una mano, lo stesso descritto dalle vittime della rapina. L’uomo, inoltre, aveva in mano una busta della farmacia appena rapinata, che, a seguito di un controllo, è risultata contenere il denaro rubato e i medicinali asportati dagli

espositori. Percorrendo a ritroso la strada i carabinieri hanno anche recuperato la pistola a salve e la maschera usati per la rapina. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2024/03/rapina-farmacia-07-03-24.mp4