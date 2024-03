Taxi, a Milano bando per 450 nuove licenze

“Da tempo ci siamo posti il tema del servizio taxi e delle relative licenze e abbiamo lavorato per aumentarle: tanto che ormai siamo pronti a pubblicare il bando per 450 nuove licenze e seconde guide”. Lo ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, commentando la segnalazione dell’Antitrust ai Comuni sulle criticità del servizio taxi. I Comuni, secondo l’Autorità, devono fornire un monitoraggio stabile sull’offerta. “Per quanto riguarda i dati sull’efficienza del servizio, da oltre un anno li abbiamo chiesti a tutti i rappresentanti dei tassisti nelle sedi opportune, finora abbiamo ricevuto solo risposte molto parziali – ha precisato ancora l’assessora -. Le richieste da parte del Comune in questo senso non mancano, mancano le risposte”. Per quanto riguarda il bando che uscirà a giorni le 450 nuove licenze saranno ovviamente a pagamento, il prezzo è stato stabilito con Art, l’autorità di regolazione dei trasporti, a 96mila euro. Gli orari e i giorni dove il servizio é più carente solo quelli del fine settimana e notturni. Delle 450 nuove licenze su 150 é prevista una riduzione del contributo da versare. Si tratta delle licenze riservate a veicoli allestiti per il trasporto disabili e di quelle vincolate all’impegno di svolgere per cinque anni dalla data di assegnazione della licenza, il servizio negli orari individuati dal Comune, come quelli nei quali si registra il maggiore livello di domanda di servizio inevasa, ovvero notturni e fine settimana.