Aggredito fuori da una discoteca a Como, due arresti

Due giovani di 17 e 18 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Como con l’accusa di aver aggredito un 19enne all’esterno di una discoteca la notte tra sabato e domenica.

Da una prima ricostruzione, avrebbero partecipato entrambi all’aggressione del 19enne, residente a Como, culminata con una coltellata che lo ha ferito al fianco. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso: la prognosi è ancora riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’accoltellamento è avvenuto al termine di un litigio che era iniziato all’interno della discoteca ed è terminato nella via vicina, a poche decine di metri dalla Questura. L’allarme è stato lanciato dai vigilantes in servizio nella discoteca.