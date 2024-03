Strage di Erba, Olindo e Rosa tornano in aula

Decine di persone erano già in coda fin dalle prime ore del mattino davanti al Tribunale di Brescia per poter assistere all’udienza in Corte d’Appello che dovrà decidere della richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. Olindo Romano e Rosa Bazzi, in carcere da 17 anni, sono stati condannati all’ergastolo in tre gradi di giudizio per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006. In aula c’è Azouz Marzouk, marito e padre di due delle vittime, che al suo arrivo ha dichiarato ai giornalisti: “Sono emozionato. Inizialmente pensavo che Olindo e Rosa fossero colpevoli, ora credo che non è stata fatta giustizia. Oggi possiamo avere la nostra rivincita”.