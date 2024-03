Ambra Angiolini a teatro con “Oliva Denaro”

Il Teatro Manzoni di Monza dà il via sabato 2 marzo alla sezione “Altri percorsi” con il monologo di Ambra Angiolini che porta in scena, diretta da Giorgio Gallione, la storia di Oliva Denaro, dall’omonimo romanzo di Viola Ardone.

La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore“. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto.

All’inizio Oliva è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni, dove la legge stabiliva che

se l’autore del reato di violenza carnale avesse poi sposato la “parte offesa”, avrebbe

automaticamente estinto la condanna (anche se ai danni di una minorenne), cerca il suo

posto nel mondo. E, in un universo che sostiene che “la femmina è una brocca, chi la

rompe se la piglia“, Oliva ci narra, ormai adulta, la sua storia a ritroso, da quando

ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita

scandalo e stupore soprattutto perché inedita e rivoluzionaria, rifiuta la classica “paciata“ e

dice no alla violenza e al sopruso.

Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte,

circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e

convenzioni. Un padre che frequenta il silenzio e il dubbio, ma che riuscirà a dire alla figlia

“se tu inciampi io ti sorreggo” e una madre che, dapprima più propensa a piegarsi alla

prepotenza e al fatalismo, riuscirà infine a spezzare le catene della sottomissione e della

vergogna.

Grazie alla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, Oliva

Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non

aver scelta, costrette da una legge arcaica e indecente (lo stupro fino al 1981 era

considerato solo oltraggio alla morale e non reato contro la persona) ad accettare un

aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di

libertà, civiltà e riscatto.

