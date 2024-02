Le priorità di Milano: le voragini nelle strade? No, la rimozione dei ‘lockbox’ dei B&B

Un consigliere comunale del Pd, Michele Albiani, chiede che Palazzo Marino ordini la 'rimozione coatta' dei lockbox (le cassettine con le chiavi degli appartamenti in affitto breve). Non sarebbe meglio pensare alla sistemazione dei 'potholes', (buche stradali, per restare sugli inglesismi) spuntati ovunque dopo qualche giorno di pioggia?