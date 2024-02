Incendio devasta una ditta di materie plastiche a Trucazzano

Numerose squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate a Trucazzano, a est di Milano, per un incendio che ha colpito l’azienda Arcadia, che tratta materie plastiche, in via Guido Rossi 10. In supporto alle squadre di Milano sono presenti Vigili del Fuoco anche di Monza e Bergamo. Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte. I Vigili stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe.

Dal sito si è levata una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, anche da Milano.

L’incendio si è sviluppato, secondo le ultime informazioni, alle 16.40. Non è ancora sicura la causa del rogo ma sembra che tutto sia iniziato dal tetto dove erano in corso dei lavori per ripristinare la guaina impermeabile di copertura del capannone. Lo stabile è andato completamente distrutto.