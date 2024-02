A Milano arriva l’International Cat Show, dal 2 al 3 marzo 700 gatti di razze pregiate

Tutto pronto per International Cat Show Milano: tantissimi meravigliosi gatti si incontreranno per l’imperdibile esposizione felina che ogni anno riunisce tanti cat lover e visitatori curiosi di ammirare la bellezza e l’eleganza di questi bellissimi animali. Ben 700 gatti di razze pregiate, insieme ai loro proprietari, arriveranno da tutta Europa per disputare gare di Campionato Nazionale, Internazionale ed Europeo di bellezza. International Cat Show Milano è una mostra di bellezza dedicata esclusivamente ai gatti ed al loro mondo. L’esposizione si terrà sotto l’egida di ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana e Fife – Federation international Feline. Gatti di tutte le razze provenienti da tutta Europa competeranno per il titolo di campione, ma ci sarà anche spazio per gli accessori, la mangimistica e il volontariato rivolto al mondo felino e non. Saranno presenti esperti del settore per presentare le razze e rispondere alle domande dei visitatori. Le gare consistono nella valutazione estetica dei soggetti in base allo standard di razza. Dopo le selezioni, i migliori soggetti verranno fatti sfilare per il Best in Show, la gara più emozionante, quella che porta alla votazione del gatto più bello di tutta l’esposizione. Nel corso dello svolgimento del Best in Show verranno spiegate le caratteristiche delle varie razze, raccontate sia la storia che le leggende legate ad ogni singola razza e, inoltre, verranno distribuiti 60 premi ai migliori soggetti che si qualificheranno nei due giorni. Saranno presenti anche alcuni stands di oggettistica varia inerente i gatti, di accessori e di cibo per animali: qui sarà possibile trovare simpatici regali per i vostri gatti ed esperti che daranno dei consigli utili sulla loro giusta alimentazione.

Nel corso dell’evento si potranno ammirare gatti appartenenti a tante razze diverse, ci saranno i Maine Coons giganti tra i gatti, i Certosini dal mantello blu, i Sacri di Birmania dai piedini guantati, gli Sphinx i gatti nudi, i Bengal dal manto leopardato, i Persiani dal lungo mantello, i Blu di Russia, i Siamesi e gli Orientali e tanti altri. Spazio anche ai gatti di casa e alle attività di volontariato.

Le gare saranno pubbliche e si terranno nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 presso il pad. C del Parco Esposizioni di Novegro (Segrate), al centro del quartiere fieristico, dalle 10 alle 18.30 con orario continuato.