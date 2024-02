Senzatetto trovato morto allo scalo Farini di Milano

Il corpo senza vita di un senzatetto di 75 anni è stato trovato ieri mattina all’alba in via Calvino a Milano, in un deposito dello scalo ferroviario Farini. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso per cause naturali del clochard, il cui corpo non presentava segni di violenza.

E’ il quarto senzatetto morto in strada dall’ inizio dell’anno a Milano.