Concluso il weekend di gare di campionato delle massime serie di pallavolo femminile e maschile

Di Eleonora Rovelli

Per quanto riguarda il volley femminile è l’Allianz Vero Volley Milano ad imporsi per 3-2 contro Wash4green Pinerolo. Trasportipesanti Casalmaggiore esce sconfitta dal match contro Roma Volley Club per 3-1. Uyba Volley Busto Arsizio trova una bella vittoria contro il Bisonte Firenze, Lualdi e compagne conquistano la partita per 3-1. In difficoltà le ragazze del Volley Bergamo 1991 che soffrono la superiorità delle pantere del Prosecco Doc Imoco Conegliano, perdendo il match per 3-0.

Invece, per il volley maschile entrambe le formazioni lombarde vincono i rispettivi i match, per 3-1, l’Allianz Milano contro Gioiella Prisma Taranto, e Mint Vero Volley Monza contro Pallavolo Padova