Casa, Milano è l’unica città con i prezzi ancora in aumento

I prezzi delle case a Milano mostrano un trend in costante crescita, contrario a quello delle altre città italiane. Tra il 2010 e il 2023, infatti, si registra un aumento dei prezzi dell’immobiliare residenziale del 27,1% (dati relativi al secondo trimestre), rispetto al calo del 6,8% dell’intero Paese e alla flessione del 21,7% di Roma. Sono solo alcuni dei dati emersi durante la presentazione di Coima, importante gruppo immobiliare. Nel secondo trimestre del 2023 il capoluogo lombardo ha registrato una crescita dei prezzi dell’immobiliare residenziale pari al 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. “I prezzi delle case sono cresciuti a Milano negli ultimi due-tre anni, contrariamente a quanto registrato per Roma e per il resto d’Italia, ma sono comunque molto sostenibili”, afferma Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, ricordando che al 2030 si stima una carenza tra le 30 e le 40 mila unità residenziali a Milano e che i piani di sviluppo sul residenziale meneghino non sono sufficienti a colmare l’attuale gap tra domanda e offerta. Per il 2024 le prospettive sui prezzi dell’immobiliare milanese confermano un trend di crescita. “Ci aspettiamo un incremento dei prezzi, in particolare molto elevato per edifici di qualità e nel quadrilatero cittadino. Vediamo una crescita continua anche nel resto della città, in particolare per gli immobili di qualità ben collegati”, commenta Gabriele Bonfiglioli, ‘chief investment officer’ di Coima.